Am 23. Februar 2017 geht der Supreme Hype für dieses Jahr los. Die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion umfasst einmal mehr viele verschiedene Styles und heute bekommt ihr einen ersten Ausblick auf die Kollektion inkl. der coolen Accessoires.

„Our Spring/Summer collection will be available on February 16th at our NY, LA, London and Paris stores and February 18th in Japan. Our online shop will re-open on February 23rd.“