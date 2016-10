Supreme x Levi’s / Lookbook (Fall 2016)

Die Kombo aus Supreme x Levi’s funktioniert definitiv und daher ist es auch weniger überraschend, dass die beiden Labels für eine kleine Kollektion wieder zusammen kommen. Die Kollektion besteht aus zwei gebleachten Levi’s Trucker Jacken inkl. Lammfell und den passenden 501 Jeans. Online Release der Kollektion ist am 06. Oktober.

Supreme has worked with Levi’s® on a new collection for Fall 2016. The collection consists of a custom fit bleached Levi’s® Trucker Jacket with sherpa fleece lining and custom fit bleached 501 Jeans. Made exclusively for Supreme, the Trucker Jacket and 501 Jeans will be offered in two colorways. Available in-store NY, LA, London, Paris and online October 6th. Available in Japan October 8th.