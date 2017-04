Supreme x Nike Air More Uptempo Release Date: 27. März 2017

Stores: Supreme

So, bevor es am Donnerstag in die Mittagspause geht, solltet ihr den Supreme Shop checken, denn in Kooperation mit Nike präsentiert das NY-Label drei Air More Uptempo! Zugegeben – schön ist anders, aber der Hype wird dennoch zum „Sold Out“ reichen und der Nubuck/ Glattleder Upper ist sicherlich auch etwas feines, wenn auch der Rest eher so – meh – ist! Meinungen?