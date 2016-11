Supreme x Timberland / Lookbook (Fall/ Winter 2016...

Quick Release bei Supreme! Denn in einer Stunde ist es bereits soweit und die neue Supreme x Timberland Kollektion wird über den Online Store gelaunched. Mittlerweile kommt man bei den Quick Release bei Supreme! Denn in einer Stunde ist es bereits soweit und die neue Supreme x Timberland Kollektion wird über den Online Store gelaunched. Mittlerweile kommt man bei den Supreme Kollaborationen gar nicht mehr hinterher, aber zum Glück ist die Kollektion mit Timberland sehr übersichtlich ausgefallen. Wer wird sein Glück um 12 Uhr versuchen?

Supreme has worked with Timberland® to produce a Field Boot, Hooded Sweatshirt and Beanie. The Field Boot features a waterproof snakeskin embossed leather upper with canvas side panels and a padded suede collar. The Hooded Sweatshirt and Beanie feature vinyl leather appliqué logos. The boots will be offered in four colorways and the Hooded Sweatshirt and Beanie will be offered in five colorways. Available in-store NY, LA, London, Paris and online December 1st.