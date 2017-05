T-Jeight – „One Day“ (Video)

Thomas Francisco Jungblut aka T-Jeight – sagt euch nichts? Mir bis vor kurzem auch noch nicht. Aber keine Sorge, denn der junge Künstler wird seinen Weg gehen. Newcomern eine Plattform zu geben, war einmal die Grundidee dieses Magazin und daher versuche ich dies auch weiterhin zu tun.

T-Jeight veröffentlichte Ende des letzten Jahres sein Video zum Track „One Day“, welches ich euch hier präsentieren möchte. Sein neues Video zum Tune „Look in the Mirror“ steht wohl bereits in den Startlöchern, nur leider ist der Track weit entfernt vom „One Day“ Niveau – daher hier für euch der Track „One Day“, auf welchem T-Jeight wirklich aufbauen sollte.