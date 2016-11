Seit 2004 ist die Crew von Team Egotrips gemeinsam unterwegs und nach 12 Jahren, ist es einfach mal an der Zeit, einen Team Release zu feiern. Das neue „SINCE MMIV“ Shirt, welches sowohl in „Weiß“, als auch in „Schwarz“ released wurde, ist genau dafür gemacht – Crew Love ist eben True Love. Die Shirts sind ab sofort online erhältlich.