„Tekken 7“ (Kuma & Panda Reveal Trailer)

Im ersten Halbjahr 2017 wird „Tekken 7“ auf den Markt erscheinen und alle Button-Mash-Jünger werden sich auf den siebten Teil der Serie jetzt schon freuen. Für alle „Tekken“ Fans, gibt es noch ein besonderes Schmankerl, denn Bandai präsentiert die beiden Figuren Kuma & Panda, welche im neuen Teil wieder mit am Start dabei sein werden. Hier für euch der passende Trailer …

Kuma and Panda reunite and make their TEKKEN 7 debut! Who will it be, the Kuma Shinken master or Xiaoyu’s former bodyguard? The choice is unbearable!