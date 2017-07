The Good Will Out x Diadora N.9000 „S.P.Q.R.“ Release Date: 08. Juli 2017

Stores: The Good Will Out

Nach dem V.7000 „Caligula“ & dem S.8000 „Nerone“, präsentieren The Good Will Out x Diadora einen weiteren gemeinsamen Release. Der N.9000 kommt mit dem Beinamen „S.P.Q.R.“ – „Senatus Populusque Romanus“ – dieser Schriftzug war das Hoheitszeichen des antiken Rom und ist heute immer noch als Leitspruch im Wappen der Stadt zu finden.

Braunes Wildleder trifft auf rote und goldene Akzente und auch sonst passt sich der Release in die Reihe ein. Der The Good Will Out x Diadora N.9000 „S.P.Q.R.“ ist auf 447 Stück limitiert, wobei nur 300 Paare bei TGWO (Köln) und I Love Tokyo (Rom) in den Verkauf gehen werden. Meinungen?