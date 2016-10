The Hundreds / Lookbook (Winter 2016)

Ab in Richtung Winter mit The Hundreds. Das Label präsentiert uns nun ihre Kollektion für den Winter 2016 und trumpft dabei einmal mehr, mit der Mischung aus Street & Skatewear auf. Zusätzlich ist die Kollektion bereits online erhältlich, also braucht ihr auch gar nicht mehr warten, wenn ihr Lust auf Teile der Kollektion habt. Sind definitiv ein – zwei Highlights dabei, oder?

The new range focuses on modern, blue collar-inspired staples intended for wearing with progressive flair — it consists of flannels, waterproof parkas, hoodies, chinos, long-sleeve tops, dad hats and more.