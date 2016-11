The Hundreds x Death Row Records / „25th Anniversary“ Kollektion (Lookbook)

Das legendäre Label Death Row Records wurde 1991, also vor 25 Jahren, von Dr. Dre, Suge Knight und Dick Griffey gegründet. Dr. Dre droppte auch den ersten Death Row Records Release mit „The Chronic“, zusätzlich wurden Künstler wie Daz Dillinger, Kurupt, Snoop Dogg und nicht zuletzt auch Tupac Shakur gesignt. Der Rest ist Geschichte …

Passend zum Jubiläum hat erscheint nun die The Hundreds x Death Row Records „25th Anniversary“ Kollektion, welche uns eine Art Merchandise zurückbringt, mit dem OG Logo und vielen Styles. Die Kollektion ist ab sofort online erhältlich.

The Hundreds has entered its second collaboration with Death Row Records to celebrate the latter’s 25th anniversary.