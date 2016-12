Und nun das Highlight von der PlayStation Experience 2016, der Trailer zu „The Last of Us Part II“. Ihr habt richtig gelesen, eines der besten Spiele für die PlayStation bekommt in 2017 einen Nachfolger und hier nun der tiefgründige Trailer für euch …

From the developers at Naughty Dog comes the sequel to one of the most critically acclaimed games of the generation. Watch the world reveal trailer that made its debut at PlayStation Experience 2016.