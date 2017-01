Popcorn raus. Zeit fürs Gameplay Kino! Heute bekommt ihr 25 Minuten vom „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ Gameplay zu sehen und da bekommt man schon wieder Lust, mit Link Hyrule zu erkunden oder was meint ihr? Die Möglichkeit besteht übrigens ab März diesen Jahres, wenn sowohl das Game, als auch der neue Nintendo Switch auf den Markt kommen. Enjoy.

The Legend of Zelda Breath of the Wild NEW Gameplay Nintendo Switch Treehouse