Es wird sicherlich einer der Titel sein, warum man sich für einen Nintendo Switch oder die Wii U entscheiden könnte. Natürlich geht es um „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ und das hinter der Comic-Grafik ein würdiger Nachfolger zu den bisherigen „The Legend of Zelda“ Teilen steckt, zeigen gleich zwei neue Gameplay Trailer. Enjoy.