Im kommenden Jahr, wird Nintendo einen neuen Teil der Zelda Saga launchen. „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, so der offizielle Titel, bekommt nun einen zweiten Trailer, welcher uns weiter mit in die Welt von Hyrule nimmt. Viel Spaß.

Through destruction and chaos, life goes on in the world of Hyrule. This is the second official trailer of The Legend of Zelda: Breath of the Wild.