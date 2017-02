Nach einem Jahr, in dem man den eigenen Namen wieder in Erinnerung geholt hat, präsentiert The North Face Purple Label, die neue Kollektion für die erste Jahreshälfte in 2017. Die neuen Styles setzen dabei oftmals auf den Farbton „Blau“ in verschiedenen Abstufungen. Schaut euch hier das Lookbook an und in den kommenden Tagen bei nanamica vorbei, wenn ihr bei der Kollektion zuschlagen wollt.