Auf den ersten Blick wirkt das „Stowind Insulation Crew & Pant“ Set von The North Face, wie eine Vorstufe eines Raumanzuges, aber was wir hier sehen, ist die Zukunftstechnologie im Outdoorbereich. Die neue GORE THERMIUM Faser, ist nicht nur wasserabweisend und winddicht, sondern auch noch super leicht und atmungsaktiv. Den ersten Release wird es via TNF Japan geben, während wir in Europa hoffen können, dass die Technologie auch hier ankommt – nur vielleicht cooler verpackt.