The North Face hat mit der „Urban Exploration“ Kollektion, entgültig den Schritt Richtung Fashion getan. Leider ist die Kollektion bisher nicht in Deutschland gelaunched, aber vielleicht ändert sich dies noch. Für den Herbst und Winter diesen Jahres gibt es wieder neue Teile, welche allesamt derbe cool geworden sind. Schaut sie euch einfach mal an!