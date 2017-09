The North Face Ventrix

The North Face hat gestern seine neue Ventrix™ Jacke auf den Markt, deren Isolationsmaterial durch gelaserte Belüftungsschlitze bei körperlicher Aktivität überschüssige Wärme abgibt. Sie sorgt so für mehrThe North Face hat gestern seine neue Ventrix™ Jacke auf den Markt, deren Isolationsmaterial durch gelaserte Belüftungsschlitze bei körperlicher Aktivität überschüssige Wärme abgibt. Sie sorgt so für mehr Atmungsaktivität und eine optimale Regulierung der Körpertemperatur.

Ventrix™ ist der nächste bahnbrechende Entwicklungsschritt, den The North Face im Bereich der synthetischen Isolationsmaterialien für sportliche Aktivitäten unter wechselnden Wetterbedingungen gemacht hat. Das Besondere an der Ventrix™-Technologie sind gelaserte Belüftungsschlitze im Isolationsmaterial, die sich je nach körperlicher Aktivität des Trägers öffnen und Wärme herauslassen oder bei einer Pause geschlossen bleiben und die Wärme halten. So kann einerseits Überhitzung und andererseits ein Auskühlen des Körpers verhindert werden.

Ventrix™ Jacken sind in drei Versionen jeweils für Damen und Herren erhältlich: als Ventrix™ Jacke für 220,- EUR, als Ventrix Hoodie für 240,- EUR sowie in der Summit Series Kollektion mit besonders abriebfestem Oberstoff für 300,- EUR. Die Ventrix™ Jacken sind ab sofort im Handel und auf www.thenorthface.com erhältlich.