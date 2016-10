The North Face gehört mittlerweile fest zur Streetwear Szene und unterstreicht dies nun, mit einer Kollaboration mit New Era. Gemeinsam hat man sich für vier Colorways auf der 59FIFTY Fitted Cap entschieden. Die Caps gibt es allerdings nur im TNF Flagship Store auf der 5th Avenue in NYC.

The North Face has joined forces with New Era to launch their first ever collaboration. The joint venture takes the form of the iconic 59FIFTY Fitted Cap, offered in three sizes and four colorways