The Weeknd will mit seinem neuen Album „Starboy“ einen neuen Sound designen, welcher sich von seinen alten Sachen abhebt. Mit Daft Punk, Lana Del Rey, Future und Kendrick Lamar hat er sich dazu hochkarätige Featuregäste eingeladen. Daft Punk ist dabei auf dem Opener „Starboy“ und dem Closer „I Feel It Coming“ vertreten. Letzteren Track gibt es nun für euch im Spotify Stream. Enjoy.