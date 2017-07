„Silent Auction“ – come on! Gemeinsam mit Toons One, dem Meister an der Airbrush-Maschine, präsentiert das 8bar Bikes Team aus Berlin, das KRZBERG V4 „4 Elements“ Frameset. Ihr könnt nun via Auktion auf den customized Rahmen bieten und müsst dann hoffen, dass ihr am 13. Juli der Höchstbietende seid. Hier geht es zur Auktion! Geiles Teil, aber wer die Arbeit von 8bar Bikes Berlin kennt, den wundert es nicht, denn die Crew steht für pure Qualität!