Top 3 Sneaker 2016 by Flashback Magazin

So, dies ist mein persönlicher Abschluss für 2016. Meine Top 3 Sneaker für dieses Jahr und es war wirklich nicht einfach, da dieses Jahr wirklich viele coole Sneaker released wurden. Da mein Augenmerk zum größten Teil bei ASICS Tiger liegt, was darin zu begründen ist, dass ich a) hier meine Silhouetten mit dem Gel-Lyte III gefunden habe und b) das Team von ASICS Tiger DE, ASICS Tiger EU und ASICS Tiger CH einfach unglaublich ist und hier auch nochmal ein „Danke“ verdient haben.

„Leider“ kommen meine beide Gel-Lyte III für dieses Jahr aber aus dem ASICS Tiger US Bereich 😉 Europa muss für 2017 also was Gutes auf die Beine stellen.

Nun aber zu den Sneakern. Platz 1 ist für mich ganz klar der Ronnie Fieg x KITH x ASICS Tiger Gel-Lyte III „Militia“. Seit dem ersten Sample war dieser Release ein Highlight. Dazu hat es Ronnie Fieg geschafft, dass der Release in Japan, der Heimat von ASICS Tiger produziert wurde und es wurde auf dem Template produziert, welches dem Gel-Lyte III einfach den geilsten Shape verleiht! Leider hatte ich bei dem Release kein Glück und bin leer ausgegangen, aber man kann leider nicht alles haben.

Kommen wir zu Platz 2 und hier steht repräsentativ der 3D Runner von adidas. Repräsentativ daher, weil adidas es dieses Jahr wirklich geschafft hat, Kinnladen nach unten gehen zu lassen und den kompletten Sneakerbereich in Richtung Zukunft gebracht hat. Sei es der Ultra Boost, die Yeezy Sachen oder eben die neuen Futurecraft Geschichten, adidas war die innovativste Brand in 2016 und hat daher hier auch einen Platz verdient! Ebenso wichtig ist hier aber zu erwähnen, dass adidas dabei nie die eigenen Wurzeln vergessen hat und immer ein Teil OG-Geschichte integriert wurde.

Last but not least, hab ich mich für den Reigning Champ x ASICS Tiger Gel-Lyte III „Heather Grey“ entschieden. Erst einmal überzeugt hier auch der Shape, dazu ist der Release aber super bequem, der #TeamCozy Release von ASICS Tiger und der Materialmix, der durch die Kollaboration mit RC entstanden ist, einfach nur genial. Daher definitiv ein verdienter 3. Platz in 2016.

Natürlich weiß ich, dass auch Saucony Originals, New Balance, Diadora, PUMA und die restlichen Brands coole Geschichten in 2016 an den Start gebracht haben, aber die fangen bei mir leider erst ab Platz 4 an. Was sagt ihr denn? Welche Release waren für 2016 eure Highlights?

Für mich heißt es jetzt – Ciao 2016 und Hallo 2017 und euch allen einen guten Rutsch. Happy New Year! See You 2morrow!