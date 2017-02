Toyota C-HR (2016) (Sponsored Post)

Wenn es um Innovation geht, dann war Toyota immer weiter vorne, sei es im Hybrid-Sektor oder anderen Bereichen Für den neuen Toyota C-HR, welcher nicht nur vom Design auffallen sollte, hat man mit JBL, mit denen man seit 1996 zusammenarbeitet, einen Spezialisten im Bereich Audio mit an Board geholt.

Gemeinsam mit JBL hat man sich kein geringeres Ziel gesetzt, als den Sound im Auto zu revolutionieren und dem Fahrer und den Mitfahrern ein ganz neues Sound-Erlebnis zu ermöglichen. Dafür wurde JBL bereits früh in den Design-Prozess des C-HR miteinbezogen, damit jeder Aspekt beachtet werden konnte und somit auch gewährleistet wird, dass selbst die Karosserie ein Teil des Soundsystem ist. Selbst die Fenster, das Sonnendach, die Polsterung und andere Elemente im Innenraum, wurden so designt, dass sie den perfekten Klang ermöglichen.

Für den optimalen Sound, umfasst das neue JBL-Premium-Audiosystem im Toyota C-HR einen Achtkanal-Stereoverstärker mit 576 W und neun Lautsprecher. Zwei dieser Lautsprecher durchliefen sogar einen neuen Entwicklungsprozess und wurden als JBL-Wellenleiter oder „Horn-Tweeters“ patentiert und im C-HR verbaut.

Damit dürfte klar sein, dass Toyota mit dem neuen C-HR, welcher zusätzlich mit einer Leistung von 122 PS und einem 90kW Hybrid-Motor ausgestattet ist (Lounge Edition) und somit auch sonst die richtige Power mit sich bringt, ein neues Publikum ansprechen wird. Der C-HR wurde für Menschen entwickelt, die ihr Leben genießen und dabei auf nichts verzichten wollen. Wer also in einem C-HR sitzt und nicht fahren muss, kann die Augen schließen und dank des Sounds in eine andere Welt abtauchen.

Mit freundlicher Unterstützung von Toyota