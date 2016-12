Die Transformers sind zurück. Im kommenden Sommer erscheint mit „Transformers: The Last Knight“ der neueste Teil der Franchise. Michael Bay war wieder hinter der Kamera aktiv und damit können wir uns auf Action pur freuen. Der erste offizielle Trailer lässt auf eine coole Storyline hoffen, da ein alter Bekannter wohl nicht mehr weiß, auf wessen Seite er steht …

Transformers: The Last Knight is an upcoming 2017 American 3D science fiction-action film based on the Transformers toy line.