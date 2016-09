„Trespass Against Us“ (Official Trailer)

Hier ist der erste Trailer zu „Trespass Against Us“, dem neuen Film mit Michael Fassbender in derHauptrolle. Der Film handelt von Chad Cutler (Michael Fassbender), der mit seiner Familie in Großbritanien lebt. Sein Vater Colby ist ein Krimineller, welcher sein Leben mit Jagd, Diebstahl und dem Kampf gegen die Polizei lebt. Chad, der einen adoleszenten Sohn hat, will aus diesem Leben ausbrechen, allerdings heißt dies auch, dass er sich gegen seinen Vater stellen muss …

Blood is a brutal bond. Directed by Adam Smith, starring Michael Fassbender and Brendan Gleeson. Trespass Against Us – Coming Soon.