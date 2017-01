UBIQ x Diadora N.9000 „Whiz Wit“ Release Date: 28. Januar 2017

Stores: UBIQ

Was ein geiler Release! Diadora nailed it again! Nach den erfolgreichen Kollaborationen in 2016, folgt direkt zum Ende des ersten Monats in 2017 ein absolutes Highlight! Der UBIQ x Diadora N.9000 „Whiz Wit“ ist eine Anlehnung an Pat’s Cheesesteaks und sowas von on point! Derber Release oder was meint ihr?