Undefeated x Nike Air Max 97 OG „Black“ Release Date: 21. September 2017

Stores: Overkill Shop

Kurz bevor der September endet, präsentieren uns Undefeated x Nike ihren Air Max 97 OG „Black“ auch in Deutschland. Am 21. September kommt der Klassiker im „Gucci“-Look und „Undefeated“ Schriftzug u.a. bei der Crew von Overkill. Was haltet ihr von dem Release des Klassikers?