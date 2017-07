UNDEFEATED x Vans Sk8-Hi OG LX Release Date: 08. Juli 2017

Stores: UNDEFEATED

Ein kleiner Nachtrag vom vergangenen Wochenende – UNDEFEATED x VANS präsentieren gemeinsam gleich vier Release. Die beiden Brands haben sich für die Silhouette des Sk8-Hi in der OG LX Version entschieden und präsentieren den Klassiker nun gleich in vier Colorways. Was sagt ihr zum Release?