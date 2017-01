UNDERCOVER & Vans Vault Old Skool LX „Roses“

Release Date: 04. Februar 2017

Stores: –

Für ihre Frühjahrskollektion 2017, präsentiert das UNDERCOVER Label, die Kooperation mit Vans. Die beiden Old Skool LX kommen in „Grau“ oder „Burgundy“ mit floralen Print und sehen verdammt dope aus oder was meint ihr? Eigentlich der perfekte Release, um den Frühling einzuläuten. Dafür müsste hier im Süden der Republik nur der Schnee erst einmal komplett verschwinden.