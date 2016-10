Vans Old Skool „Vachetta Tan“ Release Date: 01. Oktober 2016

Stores: Oneness & more

Vans bringt uns einen ihrer Klassiker in einem neuen Look, welcher den Skate-Sneaker zu einem Alltags-Sneaker macht, den man sogar noch am Abend tragen kann. Seit Samstag könnt ihr euch den Old Skool von Vans im „Vachetta Tan“ Look sichern – sicherlich keine schlechte Alternative, oder?