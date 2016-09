Vans Vault Old Skool Lite LX „Nubuck“ Pack Release Date: 24. September 2016

Stores: Feature LV & more

Eigentlich gehört in jede Sneaker-Sammlung auch ein Release von Vans, oder? Da passt es gerade nur zu gut, dass Vans Vault das neue Old Skool Lite LX „Nubuck“ Pack released, denn beide Colorways sind einfach derbe. Die Lite LX Version des Skate-Klassikers im Nubuck Look macht definitiv mehr her, als jeder normale Old Skool Release. Cop or Drop?