Volkswagen ID BUZZ Concept Car

Man hat bei VW aus dem Abgasskandal gelernt und präsentiert nun die grüne Zukunft. Auf der Detroiter Auto Show präsentieren die Wolfsburger den ID BUZZ, welcher natürlich an den T1 aus den 60er Jahren erinnern soll, damit ein Gefühl aufkommt, dass man das Auto bereits kennt. Der neue E-Mini-Bus soll eine Reichweite von 500km schaffen und dabei acht Personen transportieren können. Ebenso soll der „ID Pilot“ autonom jede Strecke abfahren können, dies aber erst 2025. Schöner kleiner Bus, welcher hoffentlich in naher Zukunft erscheinen wird.

Volkswagen has announced the ID BUZZ concept car at this year’s Detroit Auto Show. The vehicle is highly inspired by the vintage Volkswagen Microbus, a staple of the ’60s.