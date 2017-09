„Geld ist ein Hurensohn, Geld kann sich ficken“. Klare Ansage von Weekend, aber was tun wenn man ein Video drehen möchte und dieses „scheiss“ Geld nicht hat? Einfach mal rumtelefonieren und schauen was man so dafür kriegt. Wenn “Ferrari” absagt, leiht man halt ‘nen Lamborghini. Golfplatz, Hubschrauber und Mega-Villa kriegt man dann halt auch noch organsiert.