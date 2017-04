Wemoto x 43einhalb / „No Hype Just Love“ Kollektion (Lookbook)

Nun ist das Quartett komplett. Berlin, Köln, Darmstadt und Fulda bzw. Overkill, The Good Will Out, Asphaltgold und 43einhalb sind die vier Retailer, mit denen Wemoto die „No Hype Just Love“ Kollektion entworfen hat. Mit dem letzten Teil der Kollektion, bevor diese am 29. April released wird, ist auch geklärt, dass wir ein adidas Motiv und drei Nike Motive bekommen werden.

Die Jungs aus Fulda respektive FFM haben sich für den AM97 „Gold“ entschieden, welcher bereits im nächsten Monat released werden soll.