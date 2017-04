Overkill Shop, The Good Will Out und nun auch noch asphaltgold – Wemoto hat sich Deutschlands Sneaker Store Elite ins Haus geholt und präsentiert weiter die „No Hype Just Love“ Kollektion und ich kann euch bereits jetzt sagen, dass mindestens noch ein weiterer Store Teil der Kollektion ist …

Hier aber für euch erst einmal der Look auf das Motiv aus Darmstadt, die sich ebenfalls für einen Nike Print entschieden haben. Meinungen? Release der Kollektion ist der 29. April!