Kein Doppelposting, sondern viel mehr der zweite Teil. Neben Overkill, wird auch The Good Will Out Teil der „No Hype Just Love“ Kampagne von Wemoto sein. Die Kölner Crew hat sich für den Nike AM1 als Print entschieden und auch hier bekommt ihr sowohl Cap als auch Longsleeve am 29. April! Was sagt ihr zur Kollektion?