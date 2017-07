White Mountaineering x adidas Originals NMD_R2 Primeknit „Black/ White“ Release Date: 15. Juli 2017

Ein NMD kommt selten allein. So auch beim neuen White Mountaineering Drop. Am kommenden Wochenende bringt adidas Originals neben dem „Olive“ Colorway, den NMD_R2 Primeknit auch im „Black/ White“ Look. Sehr cooler Release, der sicherlich binnen Sekunden „Sold Out“ sein wird.