White Mountaineering x adidas Originals NMD_R2 Primeknit Release Date: März 2017

Stores: adidas

adidas Originals setzt die erfolgreiche Kooperation mit White Mountaineering in diesem Jahr fort und teilt den Release in zwei Abschnitte auf. Am 17. Januar werden zwei Campus 80s und zwei NMD Trail erscheinen und im März folgt dann der zweite Teil. Dieser Teil beinhaltet dann diese zwei NMD_R2s, welche es wirklich in sich haben, oder?