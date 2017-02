White Mountaineering x adidas Originals Superstar Slip-On Release Date: 24. Februar 2017

Die gemeinsame Kooperation zwischen White Mountaineering x adidas Originals, geht in der kommenden Woche weiter und so erscheint der White Mountaineering x adidas Originals Superstar Slip-On in drei Colorways. Der Klassiker verzichtet auf die Boost Option, kommt dafür aber mit einem Primeknit Upper und drei Straps für die Stabilität. Was meint ihr zum Release? Top oder Flop?