White Mountaineering x adidas Originals Tubular Nova Release Date: 16. September 2016

Stores: Overkill Shop & more

Die Kooperation zwischen dem japanischen Label White Mountaineering x adidas Originals geht in die nächste Runde. Dieses Mal dreht sich der Release um den Tubular Nova, welcher gleich in drei Colorways erscheinen wird – „Black“, „Olive“ & „Navy“. Was haltet ihr vom Release?