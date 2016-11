„Wonder Woman“ (Official Trailer #2)

Im kommenden Jahr wird Gal Gadot als „Wonder Woman“ auf der Leinwand zu sehen sein. Neben Gal Gadot werden noch Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Lisa Loven Kongsli, Elena Anaya, Danny Huston und David Thewlis.

In „Wonder Woman“ wird die Welt der Amazonen erschüttert, weil der Pilot Steve auf ihrer Insel landet. Der Pilot hat eine Nachricht für die Amazonen, und zwar das auf der Welt ein Krieg herrscht, der auch bald die Amazonen erreichen wird. Für Diana ist damit klar, dass sie als Wonder Woman den Krieg beenden muss.

