Wood Wood x ASICS Tiger Gel-DS Trainer Release Date: 06. Mai 2017

Stores: Wood Wood

„Stop mixing Retro with High Fashion“ – diesen Leitspruch hätte man ASICS Tiger mit auf den Weg geben sollen, denn die neue Kollaboration mit Wood Wood ist vieles, leider nur nicht cool. Aber erst einmal einen Schritt zurück. In 2016 brachte man den Gel-DS Trainer im „OG“ Pack zurück – so wünscht man sich ein Comeback einer coolen Silhouette und um den Sneaker auch nach 2017 zu bringen, hat man mit Wood Wood eine Kollaboration umgesetzt.

Das dänische Fashionlabel mag sich durchaus mit Apparel auskennen und viele coole Sachen im Laden haben, aber eins können sie scheinbar nicht – Colorways designen. Insgesamt wird es zwei Colorways des Wood Wood x ASICS Tiger Gel-DS Trainer geben, wobei aktuell nur das Bildmaterial für diesen hier vorliegt und man hat sich wirklich bemüht, den 90er Jahre Style zu bewahren, aber „Metallic-Silver“ gehört einfach auf keinen Sneaker. Schade, aber leider sucht man hier wohl nach einem Global Player, anstatt Leuten, die wirkliche Design Ideen haben eine Chance zu geben.