Mehr Spielfilm als Musikvideo: Zeitgleich mit dem Release der „J´ouvert“ EP die erste Veröffentlichung von Wyclef Jean nach sieben Jahren, feiert mit der 10-minütigen Extended Version von „Hendrix“ ein beeindruckender Kurzfilm von Regisseur Kid Art Premiere. „Hendrix“ ist eine filmreife Hollywoodproduktion unter Beteiligung von Michael K. Williams (The Wire, The Night Of), Tasha Smith (Empire) und Newcomer T.J. Riley.