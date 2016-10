Drei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten meldet sich Wyclef Jean mit „If I Was President 2016“ musikalisch zu Wort. Bei dem Song handelt es sich um eine aktualisierte Version des gleichnamigen Titels aus dem Jahr 2008. Die neuen Lyrics von „If I Was President 2016“ behandeln das derzeitige politische und soziale Klima in den USA. Enjoy.