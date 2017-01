Auf Y’akotos neuem, dritten Album „Mermaid Blues“, das am 31.03. erscheint, beflügelt das Meeres-Motiv nun eine neue Sammlung von Songs, die mit dem Soul auch jede Menge Salz und Sinnlichkeit anspülen: Y’akoto schickt mit „Fool Me Once“ eine erste Single voraus, ein Liebeslied in der Vergangenheitsform, genauer gesagt: Die Ballade einer selbstmörderischen Liebe.