Young Thug – „Wyclef Jean“ (Video)

Jetzt schon Kandiat für eines der besten Videos 2017: der Clip von Young Thug zu „Wyclef Jean“ – der ist nämlich ganz großes Kino. Nicht, weil die Story unglaublich berührend, gesellschaftskritisch oder tragisch ist, und nicht, weil das Szenenbild oder die Kameraführung außergewöhlich sind … sondern weil der Co-Director des Videos, Ryan Staake, aus der Not eine Tugend macht und das Chaos am Set durch eingeblendete Erläuterungen in den Clip einfügt. Das wirkt insgesamt nicht nur unterhaltsam, sondern auch ironisch und sehr lustig, wenn er zugleich die Entstehungsgeschichte des Videos sowie Klischees der Rap Szene mit Augenzwinkern kommentiert. Enjoy!