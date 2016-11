Zign STUDIO Dashing Surface Boots Release Date: Soon

Stores: Zign Studio

Bevor uns tatsächlich die Tage treffen, an denen an Sneaker nicht mehr zu denken ist, gibt es bereits ein kleines Updates im Bereich Boots für euch. Zign STUDIO präsentiert die neue Herbst/Winter Kollektion für dieses Jahr und teil dieser Kollektion ist u.a. der Dashing Surface Boots, welcher eine Art modernen Schnürstiefels darstellt und das aber so umgesetzt, dass der Boot immer noch sportlich wirkt. Sehr cooler Release oder was meint ihr?