ATLs Epitome präsentiert gemeinsam mit der Taschen/Accessoires Brand HEX eine gemeinsame Kollektion. Die „Natural State“ Kollektion besteht dabei aus einem Sneaker Backpack und einem iPhone Case, beides aus hochwertigem Leder und in „VegTan“ Optik. Gerade der Backpack, welcher neben dem Leder, auch aus gewachstem Canvas besteht, ist ein absolutes Highlight und für 200 USD fast ein Must Have, oder?